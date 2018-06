Eri Johnson estreia nova peça na Capital Federal

Comédia "Um Casamento Feliz" terá sessões de 14 a 16 de junho

Ator e diretor da peça "Um Casamento Feliz", Eri Johnson, desembarca em Brasília para apresentações do espetáculo que promete divertir a plateia.



A história gira em torno de Henrique (Johnson), um heterossexual solteirão que recebe uma herança milionária da tia. Mas, para aproveitar, ele precisa casar e permanecer assim por um ano.



A partir dai, inúmeras situações inusitadas e divertidíssimas acontecem, quando o lar cor-de-rosa do falso casal gay é visitado por vários personagens, tais como: o pai de Henrique (Raymundo de Souza), um viúvo extremamente religioso e aparentemente sisudo; o advogado Roberto, que é um homem estressadíssimo com sua futura ex-esposa; e a nova namorada de Henrique (Rayane Morais), uma especialista em farejar e detectar homens casados.



"UM CASAMENTO FELIZ"

Royal Tulip (SHTN 1)

De 14 a 16/06, às 20h30

Ingresso: R$ 40 (megabilheteria.com)