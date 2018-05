Erasure passa por três capitais

Destaque da música eletrônica britânica pós-anos 1980, o duo Erasure vem ao Brasil com a turnê World Be Gone. O grupo se apresenta nesta quinta-feira (10), em Curitiba. Depois, toca em São Paulo, no Espaço das Américas, na sexta (11), e termina a turnê no Rio de Janeiro, no sábado (12), com show no Vivo Rio.





"World Be Gone", álbum que dá nome também à nova turnê, foi lançado em 2017, teve como carro-chefe o single "Love You to the Sky" e chegou ao sexto lugar na parada britânica.Formado pelo vocalista Andy Bell, 54; e pelo tecladista e guitarrista Vince Clarke (que tocou no Depeche Mode e no Yazoo), 57, o Erasure estourou em 1986, com a música "Oh L’Amour". Até 1990, emplacou ainda outros sucessos, como "A Little Respect", "Ship of Fools" e "Blue Savannah".Quinta (10), 21h15R$ 75 a R$ 350diskingressos.com.brSexta (11), 22h30. R$ 80 a R$ 380livepass.com.br

Vivo Rio

Sábado (12), meia-noite

R$ 120 a R$ 300

livepass.com.br