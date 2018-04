Encontro de Gigantes resgata música pernambucana da década de 1970

Banda de Pau e Corda, Quinteto Violado e Som da Terra se reúnem pela primeira vez, neste sábado (28), no Teatro Guararapes

Quinteto Violado, A Banda de Pau e Corda e o Som da Terra se reúnem pela primeira vez em um show com o projeto Encontro de Gigantes, que estreará neste sábado (28), às 21h, no Teatro Guararapes, em Olinda. O Recife será a primeira parada do espetáculo que tem a proposta de evidenciar o diálogo entre as bandas, que já têm mais de 40 anos de criação e se influenciaram mutuamente.



"Dei esse nome porque acredito que eles são mesmo gigantes por conta de sua história voltada para a cultura pernambucana. Enquanto O Som da Terra trabalha mais os vocais, o Quinteto Violado tem os melhores arranjos e a Banda de Pau e Corda investe mais nas canções", opina o idealizador do projeto, o músico Rominho, do Som da Terra. Ele acredita que os trabalhos dos grupos juntos se completam ao atender interesses musicais distintos.



As características que marcam cada grupo serão ressaltadas no show, que somará essas qualidades nos momentos em que o palco é compartilhado pelas três bandas, mas também as refinará nos momentos individuais, em que haverá mais fidelidade aos arranjos originais de cada obra.



Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro Guararapes, nas Lojas Riachuelo e nos quiosques do TicketFolia dos shoppings Boa Vista, Guararapes, Recife, RioMar e Tacaruna. Os 500 primeiros bilhetes custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Mais informações pelo telefone 3182-8000.