Encontro de brotos celebra a Jovem Guarda

Festa acontece no Manhattan Café Theatro, nesta sexta-feira (8), com abertura dos Garçons Cantores e show da banda Anos Dourados

Nesta sexta-feira (8), o Manhattan Café Theatro, na Zona Sul do Recife, terá em seu palco mais uma edição do Encontro de Brotos, com o show da Banda Anos Dourados. A festa, que promete celebrar e resgatar os tempos da Jovem Guarda, será aberta pelos clássicos Garçons Cantores, a partir das 21h, com couvert artístico de R$ 60.



De forma intimista, o evento fará com que o público se sinta parte do show, relembrando os tempos da Jovem Guarda que era destacado por nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, The Golden Boys, The Fevers e Os Incríveis, nos nostálgicos anos 1970 e 1980.



Muito conhecida durante a Jovem Guarda, a Banda Anos Dourados, que era conhecida na época como The Lovers, arrastava multidões em festa e bailes, sendo uma das grandes responsáveis pela repercussão do movimento em Pernambuco.



A formação atual conta com Eliel Caluête (guitarra base e vocais), Sergio Caluête (guitarra solo e vocais), Pascoal Filizola (bateria), Ramalho (teclados e vocal), Ridó (contra-baixo), Bau Blues (pistom e vocais) e Paulinho Harmonia (guitarra solo e base). Mais informações e reservas: 3325-3372 e www.manhattancafetheatro.com.br.