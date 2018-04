Embaixadas promovem semana da língua alemã

Várias ações serão feitas pelo país até 15 de abril

O público de Brasília vai poder conferir as novas produções da Alemanha, da Áustria e da Suíça no Cine Brasília como parte da Semana da Língua Alemã 2018, que chega neste ano à sua terceira edição. A abertura será feita pela Suíça com a exibição do premiado longa "Mulheres Divinas" (Die Göttliche Ordnung, 2017). Após o filme, as embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Suíça oferecem ao público um coquetel.



O Festival de Cinema faz parte de uma extensa programação, que contará com mais de 450 eventos pelo país. A literatura em alemão também ganhará destaque na capital. Durante toda a semana, moradores de Brasília poderão se deparar com clássicos da literatura alemã em metrôs, pontos de ônibus, parques e escolas. A Embaixada da Alemanha resolveu "esquecer" nesses locais dezenas de livros escritos originalmente em alemão como parte da ação "Língua Alemã para todos".



Autores de diferentes países também estarão no Brasil para leituras pública, como o suíço Peter K. Wehrli que, além de exibir seu filme na mostra do Cine Brasília, vai ler passagens de seu "Catálogo de tudo" no dia 9 de abril, na Embaixada da Alemanha (para participar é necessária inscrição).



O Goethe-Zentrum Brasília, destaque no ensino de alemão na cidade, promove no dia 14 de abril o "Sabadão alemão". A Ghesti Bier estará vendendo cervejas tipo alemãs, como a famosa Weissbier, e Chef Knut levará pratos típicos como Bratwurst e Apfelstrudel. O público também vai poder jogar games de tabuleiro populares na Alemanha e participar do "Speak Dating", roda de bate-papo com nativos em alemão de diferentes nacionalidades e sotaques.



SEMANA DA LÍNGUA ALEMÃ 2018

Até 15 de abril

Programação completa em: www.semanadalinguaalema.com.br