Emanuelle Araújo apresenta show de disco solo no Blue Note Rio

Cantora apresenta o repertório do álbum "O problema é a velocidade"; Rildo Hora, Pretinho da Serrinha e Carlinhos 7 Cordas abrem a noite

A cantora Emanuelle Araújo sobe hoje ao palco do Blue Note Rio, às 22h30, para o show do CD "O problema é a velocidade". No espetáculo, a intérprete leva ao público canções de compositores do cenário popular brasileiro, como Cezar Mendes, Moska, Arnaldo Antunes e Marcio Mello, unindo a poesia às sensações a cada escuta na voz dos autores.



A inspiração nos discos franceses da década de 1960 traz uma mistura de sons nostálgicos e timbres apurados, sem muitos graves. Os arranjos, produzidos por coletivos regidos pelo produtor Kassin, as melodias, as letras e a voz prometem uma forma harmoniosa e um ambiente de conforto para quem escuta.



Rildo Hora, Pretinho da Serrinha e Carlinhos 7 Cordas



Na mesma noite, às 20h, Rildo Hora, Pretinho da Serrinha e Carlinhos 7 Cordas levam samba, bossa nova, "nordestinErmeto" e sucessos autorais ao público. Com a participação da cantora Patrícia Hora, filha de Rildo, a promessa é de espontaneidade e muita criação coletiva no espetáculo. Os ingressos são adquiridos separadamente.



BLUE NOTE RIO

Av. Borges de Medeiros, 1424 - Lagoa

Telefone: (21) 3799-2500

Quarta (11), às 20h

R$ 90