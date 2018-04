'Em todos os lugares, há coisas bonitas a se aprender'

Cantora espanhola Sílvia Pérez Cruz mostra suas influências brasileiras em show com amigos, na noite desta quarta (18), no Blue Note Rio

Com uma mistura única de ritmos hispânicos e referências brasileiras, a cantora, compositora e atriz espanhola Sílvia Pérez Cruz se apresenta na noite de quarta (18), no Blue Note Rio, na Lagoa, com o show inédito Sílvia Pérez Cruz & Seus Amigos Brasileiros. No palco, ela está ao lado de Hamilton de Holanda, com quem já se apresentou no Baile do Almeidinha, e de Marcelo Caldi, além de Rafael dos Anjos (violão) e André Vasconcelos (baixo).



"O repertório, penso em fazer em duas partes. A primeira é com as minhas músicas. Normalmente, canto em catalão, castelhano e português. Depois, penso em fazer outra parte com meus amigos brasileiros, com músicas brasileiras, que conhecemos e podemos copartilhar bem", explica a espanhola, em um português adorável.



"Atrás da Porta", "Carinhoso" e "Asa Branca" são algumas das canções brasileiras que influenciaram Sílvia e que devem entrar no repertório da noite. Ele ainda deve trazer canções de sucesso do próprio repertório da cantora, que já lançou cinco álbuns solo – dois deles disco de ouro na Espanha – e que mistura influências de ritmos como flamenco, folclore espanhol e sul-americano, jazz e, é claro, bossa nova.



"Comecei a ouvir música brasileira quando tinha 15 anos. Sempre ouvi, porque sempre adorei. Mas conheci o Brasil pela primeira vez quando eu tinha 22, 23 anos, quando fui a Salvador, na Bahia, e também a São Paulo e a Vitória da Conquista", ela relembra.



Desde então, voltou outras vezes ao país, principalmente para se apresentar à plateia brasileira, que ela considera "boa demais": "Adorei como toda a gente canta, dança, muito agradecida, muito generosa. Me lembro que, depois do primeiro concerto no Brasil, eu tinha um na Áustria, sozinha. Na Europa, a gente é muito silencioso. Falei: 'ontem, cantei no Brasil e eles todos cantavam e, hoje, ninguém canta'. Eles riram muito".



Para ela, as semelhanças são muitas entre as melodias da Espanha, sua terra natal, e do Brasil, a terra que adora, principalmente na maneira solar, aberta e dançante de encarar a vida e gostar da música "para compartilhar e ficar feliz". Uma das diferenças, para ela, é que a música brasileira "canta as tritezas com alegria". Os espanhóis, não. Cantam a tristeza com tristeza e a alegria com alegria. "Aprendi muito das duas e gosto de misturar. Em todos os lugares, há coisas bonitas a se aprender", ela garante.



BLUE NOTE RIO

Av. Borges de Medeiros, 1.424, Lagoa.

Telefone: (21) 3799-2500

Quarta (18), às 21h.

R$ 45 (meia, lounge) a R$ 120 (inteira, premium).