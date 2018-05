Em formato pop up, bar do Jack Daniel's reabre no Rio

Em formato pop up, o Jack Daniel's Rock Bar retorna ao Rio para nova temporada, desta vez num local cinco vezes maior que o anterior, com capacidade para até 2 mil pessoas, no ExC, espaço multicultural no Jockey Club, no Jardim Botânico.



A casa, que reabriu nesta quinta (17), vai funcionar durante três meses, até 11 de agosto, inclusive durante a Copa do Mundo, quando deve realizar uma programação especial. Os eventos serão de quinta a sábado, das 20h às 5h.



No fim de semana de estreia, a banda Lica Tito foi convidada para homenagear Amy Winehouse ao vivo, em um show tributo, hoje. Amanhã, a noite conta com outra homenagem, desta vez da banda Purano, com repertório dedicado ao Pearl Jam.





JACK DANIEL'S ROCK BAR

Rua Jardim Botânico, 1.011.

Exclusivo para maiores de 18 anos.

De quinta a sábado, de 21h a 5h.

Grátis.