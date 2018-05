Elza Soares lança 'Deus é Mulher' em São Paulo

Sambista faz quatro shows esgotados no Sesc Vila Mariana

Depois do sucesso estrondoso de "A Mulher do Fim do Mundo", lançado em 2015, que ficou famoso até em outros países, Elza Soares se reúne novamente com o produtor Gustavo Kastrup, Kiko Dinucci, Romulo Fróes, Marcelo Cabral e Rodrigo Campos para mais um grande disco: "Deus é Mulher", que ela lança em quatro noites, de 31 de maio a 3 de junho, no Sesc Vila Mariana. Os ingressos estão esgotados.



O disco é uma obra completamente contemporânea. Ao longo de 11 faixas, de "O Que se Cala" a "Deus Há de Ser", Elza debate sobre diversos assuntos que nos rodeiam, deste o racismo e o machismo sofridos por ela até temas como o estado (não) laico que vivemos no Brasil, na canção "Exú nas Escolas", escrita por Edgar e Kiko Dinucci.



No palco, Elza é acompanhada por Rodrigo Campos (Guitarra e Cavaco), Rafa Barreto (Guitarra e Synth), Luque Barros (Baixo e Synth), Da Lua (Percussões), Guilherme Kastrup (Bateria) e Rubi (Vocais).



Sesc Vila Mariana

Tel. (11) 5080-3000

31 de maio a 3 de junho

Esgotado