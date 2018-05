Elvis Presley tem duas noites de tributo no Recife

24.05.2018 09:51

Público terá oportunidade de curtir homenagens ao rei do rock com Di Light, sexta-feira (2??5) e sábado (2?6), no Manhattan Café Theatro

Sexta-feira (2??5) e sábado (2?6), sempre a partir das 21h, o Manhattan Café Theatro, na zona sul do Recife, realiza duas noites de tributo ao rei do rock, Elvis Presley. O agito vai ficar por conta de Di Light, primeiro representante do continente a vencer competições no Brasil e fora dele chanceladas pela Elvis Presley Enterprises, detentora dos direitos oficiais de tudo o que se refere à carreira do músico. A abertura fica por conta dos Garçons Cantores.



Di Light caracteriza-se de rei do rock há mais de 10 anos e soma diversos prêmios de reconhecimento pelo mundo. O artista, que entra nos palcos com réplicas dos trajes típicos e de joias que caracterizavam o vestuário de Elvis, promete proporcionar ao público a chance de reviver vários sucessos como se o astro ainda estivesse fisicamente entre nós. No repertório, sucessos como "Always on My Mind" e "Suspicious Minds".



Fã do Elvis desde criança, quando o seu pai ouvia os discos do rei, Di Light é hoje um dos mais populares artista-tributo. Ele realiza apresentações em homenagem a Elvis em diversos países, chamando atenção do mundo do entretenimento desde 2013, quando venceu a primeira competição endossada pela Elvis Presley Enterprises, na América Latina, representando o continente no Ultimate Elvis Tribute Artist Competition, em Memphis, Tennessee, ficando no Top 5.



Intimista, o Manhattan Café Teatro fica na rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem. O couvert artístico custa R$ 100. Mais informações e reservas pelo telefone 3325.3372 ou no site www.manhattancafetheatro.com.br.