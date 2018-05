Eliane, a rainha do forró, faz show nostálgico no Catamaran

A cantora Eliane, mais conhecida como a rainha do forró, volta ao Recife, neste sábado (25), para comandar show nostálgico no Catamaran, centro da cidade. A artista é uma das atrações do Forrobodó do Braz, que contará também com a banda Fim de Feira e a DJ Lala K, a partir das 17h.





Desde que recebeu das mãos do saudoso Chacrinha um disco de ouro pelo primeiro trabalho que lançou, isso há mais de 30 anos, Eliane, a então rainha do forró, não parou mais. As milhares de cópias que vendeu no Nordeste ganharam o território nacional e além. França, Israel e Itália são apenas alguns dos lugares que ela viajou com o forró. Na TV, marcou presença em grandes programas, chegando a estar na trilha sonora de novelas.O sucesso que fez na década de 1990 continua até hoje. Com uma agenda de shows lotada, a musa nordestina desembarca no Recife e promete relembrar os seus sucessos como "Brilho da Lua", "Amor ou Paixão", "Na paz do seu sorriso", "Rede na Varanda", "Quem é Ele", "Meu Nego", entre outras". Os ingressos custam R$ 80 e estão sendo vendidos nas lojas Chilli Beans, Avesso e Mercearia do Braz.