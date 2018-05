Elba Ramalho faz show intimista

Elba Ramalho mostra o espetáculo Eletro Acústico nesta terça-feira (8), às 21h, no Teatro Porto Seguro.



Com uma carreira de quase 40 anos, Elba Ramalho já ganhou dois Grammy Latino e venceu o Prêmio de Música Brasileira 16 vezes. Nessa longa e consagrada trajetória, ela se tornou uma das maiores cantoras do Brasil, e no show, apresenta canções que marcaram sua estrada, como "Frevo Mulher", "Chão de Giz", "Gostoso Demais", "Bate Coração", de muitas outras.



No espetáculo em que une o som eletrificado com o acústico, Elba é acompanhada por Marcos Arcanjo (violão/guitarra), Rafael Meninão (sanfona), Ney Conceição (contra baixo) e Anjo Caldas (percussão).