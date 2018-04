Elba Ramalho apresenta Carnaval do Brasil nesta quinta

19.04.2018 05:00

Cantora nordestina faz show com panorama de ritmos regionais, no Imperator

Filha do Nordeste brasileiro, nascida no alto sertão da Paraíba, a cantora Elba Ramalho mostra todas as influências que acumulou ao longo da carreira no show Carnaval do Brasil, que ela apresenta hoje, às 20h, no Imperator.



O espetáculo pretende apresentar um amplo panorama de todos ritmos que predominam nas maiores festas regionais do Brasil – em todos os "Carnavais" do país. O espetáculo ainda abre espaço para as canções de sucessos que marcam a trajetória de Elba.



No palco, ela vem acompanhada por Marcos Arcanjo (violão/guitarra), Rafael Meninão (sanfona), Fofão (contra baixo) e Anjo Caldas (percussão).



IMPERATOR

Rua Dias da Cruz, 170, Méier.

Telefone: (21) 2597-3897.

Quinta (19), 20h.

R$ 70.