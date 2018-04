Edu Lobo faz show especial no Bourbon Street

Ao lado de Romero Lubambo e Mauro Senise, músico apresenta temas de álbum lançado em 2017

Acompanhado de Romero Lubambo e Mauro Senise, Edu Lobo faz apresentação especial nesta quinta-feira (19), no Bourbon Street. Na ocasião, ele e os músicos mostram os temas do disco "Dos Navegantes", lançado pelo trio em 2017.



O trabalho foi feito de modo a eternizar a amizade e admiração mútua dos três músicos. O repertório conta com composições pouco conhecidas de Edu Lobo, com arranjos mais simples, onde o destaque fica com as melodias e interpretações de cada um dos artistas. Assim, músicas como "Considerando", "Dos Navegantes", "O Circo Místico", "Gingado Dobrado", "Cidade Nova" e "Valsa dos Clowns", entre outras, recebem um tratamento quase camerístico.

O disco inclui "Noturna", gravada apenas com o saxofone soprano de Senise, a guitarra de Romero e o piano de Cristóvão Bastos. Além das composições do álbum em questão, o repertório deve incluir alguns sucessos de Edu Lobo.



Bourbon Street

Tel. (11) 5095-6100

Quinta-feira (19), 22h30

R$ 245 a R$ 290