'Édipo Rei' tem última apresentação nesta segunda

Versão bem-humorada da clássica tragédia de Sófocles faz encerramento de sua temporada no Teatro Ipanema

Bem-humorada paródia da clássica tragédia de Sófocles, a peça "Édipo Rei", que estreou no fim de março, faz sua última apresentação da temporada no Teatro Ipanema nesta segunda (9).



Com direção de Adriano Coelho e texto da roteirista Laura Rissin, o espetáculo subverte a trama original, incluindo a paixão de Édipo por Laio, e, com três atos costurados por um coro, propõe um desfecho menos sofrido para Laio, Édipo e Jocasta.



O elenco é composto por Francisco Vitti (Édipo), Gabriela Rosas (Jocasta), José Karini (Laio) e Beto Bruno (Creonte). O coro é formado por Breno Motta, Cadu Libonati e Ranther Melo.



"A proposta é fazer um espetáculo divertido, satirizando uma tragédia tão definitiva. O humor ajuda a lidar com as questões tratadas na peça, que cita diferentes formas de amor", explica a autora Laura Rissin, ao que o diretor Adriano Coelho completa: "Sem pretensão alguma e com forte influência do teatro "besteirol" carioca, procuramos o humor no trágico. E, descobrimos que esta mistura funciona".



TEATRO IPANEMA

Telefone: (21) 2267-3750.

Somente segunda (9), às 20h.

R$ 40.