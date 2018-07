Ecoférias oferece diversão e conscientização ambiental

Que tal unir diversão e aprender mais sobre o meio ambiente? Durante as férias de julho, a criançada terá várias opções de atividades gratuitas no Jardim Botânico do Recife, no Curado, e no Econúcleo Jaqueira, situado no parque de mesmo nome.





No Jardim Botânico, as atividades começam na terça-feira (10) e acontecem entre 9h e 16h. Já no Parque da Jaqueira, as ações irão iniciar na quinta-feira (12), das 9h às 17h. Serão oferecidas mais de 100 atividades para crianças entre 7 e 12 anos, além de diversas atividades para pessoas entre 15 e 29 anos.



As inscrições são feitas no local meia hora antes das atividades do turno da manhã e da tarde, com número máximo de 30 participantes. É importante destacar que os responsáveis precisam acompanhar as crianças durante as práticas.



A Ecoférias terá uma programação que conta com Caminhada ecológica - explorando o Jardim Botânico; Gincana ecológica - descobrindo as árvores do jardim; Trilha ambiental – conhecendo as espécies ameaçadas; oficinas de Malabares, de plantas medicinais, de percussão com garrafa pet; Sala de Ecointeratividade: torneio com jogos digitais; Contação de História: "Comadre Florzinha, como tudo começou"; e outras atividades.



Lançada há três anos pela Prefeitura do Recife, a Ecoférias foi planejada para associar lazer e conhecimento com uma programação focada nas ações de educação ambiental e como uma opção de diversão durante o período de férias, atraindo crianças e jovens aos equipamentos de educação ambiental do município.

Os espaços serão palco da Ecoférias, que vai contar com oficinas, brincadeiras, contação de histórias, gincanas e trilhas. A ação é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (SDSMA) e começa nesta terça-feira (10) e segue até o dia 29 de julho.Com o tema "Verde Urbano", as atividades irão aproximar os participantes da natureza, aumentando a conscientização sobre a preservação do meio ambiente, além de provocar uma reflexão acerca dos benefícios ambientais proporcionados pelas áreas verdes no espaço urbano e suas contribuições para a qualidade de vida da população.