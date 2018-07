Eclipse lunar pode ser apreciado durante passeio náutico

Catamaran Tours dá ao seu público, durante os tours, uma das vistas mais privilegiadas do Recife

Não é segredo para ninguém que a Catamaran Tours, empresa especializada em passeios náuticos, dá ao seu público, durante os tours, uma das vistas mais privilegiadas do Recife, oferecendo uma perspectiva totalmente diferente da cidade e dos seus encantos, até para os próprios recifenses.



Mas, o que talvez nem todos saibam, é que é quando a lua cheia entra em cena que os passeios noturnos mostram todo o seu potencial. E isso está bem perto de acontecer. É que o próximo ciclo começa nesta sexta-feira (27), quando também acontece o maior eclipse lunar do século. E, para melhorar o programa, o Recife já foi apontado pelos especialistas como uma das melhores capitais brasileiras para ver o fenômeno.



O tour "Recife e suas Pontes", da Catamaran Tours, tem saídas diárias de manhã, de tarde e de noite, às 11h, 14h30, 16h, 17h30 e 20h. Os ingressos para o passeio podem ser comprados através do site www.catamarantours.com.br ou na bilheteria da empresa ao custo de R$ 55 para adultos e R$ 25 para crianças de 6 a 10 anos.



Além do passeio que explora os lugares históricos da capital pernambucana, através do rio Capibaribe, a empresa ainda possui diversos outros tours turísticos, inclusive, alguns temáticos como o Piratas do Capibaribe e o Catamaran Assombrado. Mais informações e reservas pelo telefone 3424-2845.