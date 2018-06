Dupla sertaneja de São Paulo faz estreia no Recife

O Country Club, no bairro dos Aflitos, zona norte do Recife, será palco para lançamento nacional da carreira da dupla sertaneja Luiz & Gael. Os cantores, que moram em São Paulo, escolheram a capital pernambucana e o período dos festejos juninos para estrearem seu novo projeto, com muitos hits de sucesso, canções que marcaram época e músicas autorais. A festa acontece nesta sexta-feira (8), a partir das 21h, reunindo outras bandas como Quenga de Coco e Geraldinho Lins. Os ingressos custam R$ 60 e estão à venda no local.

Com pouco mais de cinco meses de formação, Luiz & Gael estão focando nos festejos juninos para lançarem a carreira. As pessoas que forem ao evento vão encontrar um repertório bem diversificado, que vai do sertanejo raiz como Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho & Chororó aos hits atuais como Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Thiago Brava, Matheus e Kaun, Marilia Mendonça e Wesley Safadão. Músicas autorais,como "Eu Compro a Passagem", também estarão entre as canções.

"Estamos muito bem preparados e empolgados para o que estar por vir. O lançamento no Recife será superimportante para a trajetória que a dupla está planejando. A união com o Gael está sendo muito positivo, nossas ideias e planos são muito parecidos. Sinto uma energia positiva e bons ventos ao nosso favor", relata Luiz, que junto a Gael também planeja carreira internacional. "A música de trabalho 'Eu Compro a Passagem' não é à toa. Também almejamos carreira fora do Brasil e países da Europa como Portugal, Espanha e Itália, além das regiões da América do Sul estão na rota", explica.