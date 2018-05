Dupla Patati Patatá retorna a Brasília

Os shows ocorrem no Teatro UNIP

A dupla de palhaços Patati Patatá retorna à capital federal com a turnê Sorrir e Brincar. Promovido pela Rinaldi Produções, a temporada de shows será realizada no Teatro UNIP.



Durante 70 minutos, Patati Patatá leva ao palco canções já conhecidas de seu repertório como Dança do Macaco, Lôro e Ronco do Vovô. A dupla também apresentrá grandes clássicos do universo infantil, como Tindolelê, Piuí Abacaxi, Ursinho Pimpão e composições de outros autores.



A dupla brasileira de palhaços, Patati Patatá começou sua carreira em 1985. Aclamados pelo público, ficaram onhecidos como os "palhaços mais amados do Brasil". Em 2010, os palhaços lançaram o DVD "Brincando com Patati e Patatá" pela Som Livre que foi certificado como diamante. O DVD tem mais de 300 mil cópias vendidas



SORRIR E BRINCAR COM PATATI PATATÁ

Teatro UNIP – 913 Sul

Dias 2 e 3 de junho, às 15h

Ingressos a partir de R$60 (www.naoperco.com)