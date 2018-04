Pessoas podem doar ou pegar livros para ler e devolver quando quiser

Neste sábado (14), o Hall da Galeria Dulcina de Moraes recebe a "Geladeira de Livros". Para esta instalação haverá apresentações das atrações musicais Ayla e Sérgio, Kika Ribeiro, África Tática e Tríptico Dança; dos grafiteiros Julimar dos Santos e Juliana Borgê; da Banca de Poetas e Fernanda Morgani; de Ivan Proença do Quiosque Cultural e livros de autores do DF; da contação de histórias com Rêgo Júnior e do palco aberto para manifestações artísticas.



A principal ideia do projeto é a reutilização de geladeiras velhas que são transformadas em bibliotecas comunitárias gratuitas. Os objetos funcionam como uma biblioteca comum. Porém, não há necessidade de registros. As regras são simples: a pessoa pode doar livros ou pegar para ler e devolver quando quiser.



O projeto Refresque Ideias – Geladeira do Livro surgiu em 2011 a partir das experiências do seu idealizador, Lucas Rafael. Lucas tinha em sua casa uma geladeira que queimou, e achava um desperdício jogá-la fora. Então, começou a utilizá-la como um armário. Assim, a partir de suas próprias vivências de produção cultural e intervenções urbanas interativas, nasceu o projeto.



A Geladeira do Livro é um projeto de autogestão, sociocultural e fomentador do conhecimento de forma simples e direta. Trazendo para qualquer indivíduo, de forma gratuita, o processo de se educar, de conhecer, de aprender e de se divertir. Buscando sempre o desenvolvimento social da comunidade onde a Geladeira é instalada.



O projeto Refresque Ideias, arrecada geladeiras e livros e a cada instalação promove uma ação cultural com artes visuais, música e poesia. Se dentro da geladeira há o conhecimento, por fora existe a arte em desenhos feitos por grafiteiros e artistas da própria comunidade onde a geladeira do livro será instalada. O ato agrega valor cultural e social ao projeto e ainda transforma o espaço público de maneira interativa e lúdica.



GELADEIRA DE LIVROS

Hall da Galeria Dulcina de Moraes, CONIC, Brasília - DF

Sábado, das 14h às 20h

Evento gratuito