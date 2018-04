Drake Bell lança trabalho em São Paulo

Estrela do seriado "Drake and Josh" (Nickelodeon), Drake Bell vem cada vez mais apostando em sua carreira de cantor. De volta ao Brasil depois de oito anos, o músico apresenta seu sétimo trabalho, intitulado "Honest", que lançou no ano passado. Ele sobe ao palco do Carioca Club neste sábado (7), às 19h.

Além de mostrar os temas de seu trabalho mais recente, Bell relembra canções de seus outros discos, como "Telegraph" (2005), "It’s Only Time" (2006), "A Reminder" (2011) e "Ready Steady Go!" (2014).



Carioca Club

Tel. (11) 3813-8598

Sábado (7), 19h