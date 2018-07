Downtown Pub tem programação especial neste final de semana

A programação deste final de semana do Downtown Pub, no centro do Recife, não vai deixar ninguém parado. A noite desta sexta-feira (6) será dedicada a festa La Casa de Papel – Edição Berlin que contará com a discotecagem do DJ uruguaio Larrosa e da DJ Riana Uchôa, além das projeções do VJ’s Daft Funk.





As festas integram um conjunto de ações desenvolvidas pela campanha #ficadowntown que tem como objetivo manter a programação noturna oferecida pela casa, incentivar a produção cultural da cidade e trazer mais vida ao Recife Antigo. Os ingressos promocionais das festas podem ser adquiridos no site do Downtown Pub . Mais informações: 3424-5731.

Considerada uma das baladas eletrônicas temática mais divertida da cidade, a La Casa de Papel ainda terá distribuição de shots de tequila e catuaba gratuitos servidos por garçons mascarados de personagens do seriado. Além disso, haverá clone dos drinks especiais e quando a música "Bella Ciao", tema da série espanhola, tocar o público poderá correr para o bar e adquirir o clone de tequila e catuaba.Já no sábado (7), é a vez da festa Non Stop- A Festa Soundtracks invadir a casa do rock e trazer o melhor do pop, rock e música eletrônica das trilhas sonoras de filmes e séries. As pick-ups serão comandadas pelos DJs Eduardo Pereira, Celso Jr. e Lestath que prometem uma viagem de volta ao cinema das décadas passadas até os dias atuais.