Downtown Band e Máquinas na Pista animam a 33ª edição da Hot Night

Downtown Band, Máquinas na Pista e DJs Fefeu Galamba e Toni Lima (New Hits) agitam a 33ª edição da Hot Night, na Casa Rosada, no Rosarinho, neste sábado (21). A festa retrô, que vem agitando o Grande Recife há cinco anos, mantém em seu repertório sucessos que pretendem transformar o espaço de eventos da zona norte numa grande boate.

Com quase 10 anos de existência, a Downtown Band é uma referência de valorização do pop rock local, nacional e internacional com apresentação em palco no espírito das melhores baladas ingleses. Com essa pegada, a turma comandada pelo vocalista Sergio Leão, o baterista Sergio Kyrillos, o tecladista Hood Rocha, o guitarrista Jorge van der Linden e baixista Josias Campos vem marcando a noite recifense com uma mistura de sucessos dançantes dos anos 80 e 90. Já a Máquinas na Pista traz o melhor dos anos 80 na forma eletrônica com o vocal de Cecilia Meira, a guitarra de Leo D e as bases de William Paiva.

O público poderá curtir uma noite repleta de clássicos nos palcos e nas picapes com os DJs Fefeu Galamba e Toni Lima com repertório dançante com som de grupos e artistas como Depeche Mode, Information Society, New Order, Corona, Haddaway, Snap, Culture Club, Madonna, Cyndi Lauper, Erasure, Pet Shop Boys e Seal.





A festa começa a partir das 22h e os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Chili Beans (Plaza, Recife e RioMar), Avesso (Av. Rui Barbosa) ou pelo www.sympla.com.br/hotnight5anos.