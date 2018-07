Donwtown Pub revive as noites da Misty

O evento acontece neste sábado (28), a partir das 22h, e contará com a presença do DJ residente da Misty, Tom Azevedo

Quem curte o bom rock and roll já esteve ou ouviu falar do Misty Bar e Boate que funcionou durante os anos 1980 em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Com o objetivo de reviver suas noites inesquecíveis e ouvir as músicas que embalavam a pista, o Downtown Pub, no Centro, em parceria com o produtor Kelmer Luciano, realiza 3ª edição da Festa Misty.



O evento acontece neste sábado (28), a partir das 22h, e será uma noite especial em homenagem aos 41 anos da Discoteca Studio 54, localizada em Manhattan, que embalou as noites de Nova York do fim dos anos 1970 ao começo dos 1990.



O som fica por conta do DJ residente da Misty, Tom Azevedo, que tocará o melhor dos anos 1970, 1980 e 1990. Em seguida é a vez dos DJs Clayton Cruz e Kooper completarem o line up da noite com os hits que tocavam nas pistas de dança daquela época.



O ingresso antecipado custa R$ 33, à venda no site do Downtown Pub, e na hora será vendido por R4 50, na bilheteria do evento.