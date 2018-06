Donovan's Irish Pub se prepara para Copa do Mundo

Os preparativos para a Copa do Mundo no Donovan's Irish Pub, localizado no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, estão a todo vapor. Neste período de jogos, os clientes que forem ao local vão encontrar telões, decorações temáticas, sorteios, brindes para os bolões, além de muita música após as partidas. Para o primeiro jogo do Brasil, domingo (17), a casa contará com um telão no primeiro andar, além de várias TVs no térreo, para o torcedor não perder nenhum lance.





Tudo isso em quatro ambientes despojado e decorado com mesa de sinuca, dardos magnéticos, shows ao vivo, balcão de bar, área externa e acessibilidade com banheiros adaptados. No cardápio, petiscos já tradicionais da casa, chopp Guinness, cervejas especiais, drinks irlandeses, Jameson Irish Whiskey e Heineken. Mais informações: 3071-8342.

Paralelo a isso, estarão espalhados pelo salão bandeirinhas nas cores verde e amarelo e bandeiras do Brasil. O investimento também será visto em pratos preparados especialmente para o dia, fora os combos de cervejas edrinks que levam nome temáticos como "Brazuca". Às 17h, após o jogo, o som da casa fica por conta da banda A Bela e o Vagabundo. O acesso ao Donovan´s será gratuito. O couvert da banda custará R$ 10."Brincadeiras, uiz, chute a gol, além de promoções e drinks com as cores do Brasil serão algumas atividades que estaremos oferecendo na casa. E o melhor de tudo, o cliente não vai pagar nada para entrar e curtir este momento com a gente", explica uma das donas do local, Bárbara Santana.