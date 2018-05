Donovan’s Irish Pub promove tributo à Legião Urbana

O show com homenagem ao grupo de rock and roll de Brasilia, fica por conta de A Cartada

Esta quinta-feira (31) será de tributo pelo Donovan’s Irish Pub, localizado no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife. Quem quiser curtir os sucessos da banda Legião Urbana, a casa irlandesa, será uma boa pedida hoje à noite.



O show com homenagem ao de grupo de rock and roll de Brasilia, fica por conta da A Cartada. A banda separou no repertório sucessos como "Faroeste Caboclo", "Eduardo e Mônica", "Que País é Este" e "Geração Coca-Cola".



Tudo isso em quatro ambientes despojado e decorado com mesa de sinuca, dardos magnéticos, shows ao vivo, balcão de bar, área externa e acessibilidade com banheiros adaptados.



No cardápio, petiscos já tradicionais da casa, chopp Guinness, cervejas especiais, drinks irlandeses, Jameson Irish Whiskey e Heineken. A entrada, a partir das 21h, será gratuita. O público que for ao local estará isento de qualquer taxa. Mais informações: 3071-8342.