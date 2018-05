Donovan´s Irish pub oferece almoço especial no Dia das Mães

O Donovan´s Irish Pub, localizado no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, preparou um cardápio especial para o Dia das Mães, celebrado no domingo (13). O lugar, que funciona há nove meses e há um oferece várias opções de almoços executivos, escolheu com carinho alguns pratos para a data. Os pratos variam entre R$ 18,90 a R$ 59,90 e servem até duas ou três pessoas.





Entre as novidades para o dia também estão o James Joyce, um filé de peito de frango ao molho quatro queijo, acompanhado por arroz de brócolis e batatas fritas, o Arthur Guinness, filé à parmegiana, espaguete ao molho de tomate e batatas, além do drink "Happy Mom", feito com Vodka, suco de laranja, xarope de avelã e morango. A bebida foi criada especialmente para a data e presenteará todas as mães forem almoçar no local.



Também estarão no menu sobremesas com banana, queijo coalho, sorvete de creme, raspas de chocolate e mousse de limão. Para almoço, o local funciona de terça a sexta-feira das 11h30 às 15h e nos fins de semana, das 11h30 até o fechamento da casa. Mais informações pelo telefone 3071-8342.

As famílias que optarem por almoçar fora encontrarão no Donovan´s uma variedade no cardápio que já existe na casa com pratos executivos, além das novidades criadas especialmente para o Dia das Mães. No menu, estarão peixes, massas, frango, filé e crustáceos, como, por exemplo, o Donegal Shrimp, risoto de camarão com castanha de caju e mix de gergelim; ou o Waterford Fish, filé de Tilápia ao creme de laranja, acompanhado de risoto de cogumelos e saladinha de tomate, alface e pepino, assinados pelo chef Dudu M.