Donovan’s Irish Pub monta cardápio para Dia dos Namorados

O Donovan’s Irish Pub, localizado no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, preparou um menu especial para ser degustado em um clima super agradável, com decorações e pratos criados especialmente para Dia dos Namorados, como o P.S I Love You, em homenagem ao filme romântico, de mesmo nome, gravado na Irlanda.





As sobremesas ficam por conta Dark Liffey River, um brownie de chocolate com sorvete ou um Lemon Harp. Já entre os drinks estão Trust The Bartender, vinho branco ou cervejas. Tudo isso por R$ 99,99 para o casal. Mais informações pelo telefone 3071-8342.

Os casais que forem comemorar a data no Donovan’s Irish Pub encontrará um combo montado especialmente para a ocasião que dá direito a entrada, prato principal, sobremesa e drinks. Entre as opções estão o Wicklow Mountains Mignon, feito com cubos de mignon flambado, servido com molho cremoso à base de whiskey Jameson e batatas fritas.Tem ainda o Dublin Pork Rib, uma costelinha suína cozida na cerveja preta, servida com molho barbecue e aneis de cebolas empanados, além do ChickenDrumsticks, que são coxinhas de asa de frango empanados na massa de cerveja crocante, além do P. S I Love You, prato criado especial criado para ocasião feito a base de camarões ao molho de açafrão com queijos fundidos maçaricados, acompanhado por corações de cebolas empanadas.