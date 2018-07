Donovan's Irish Pub celebra um ano com programação especial

A semana é de festa para Donovan’s Irish Pub. A casa em estilo irlandês, localizado no bairro de Casa Forte, zona norte do Recife, completa um ano e, para comemorar, planejou uma programação especial com muito rock and roll, tributos, brindes e sorteios com premiações válidas por um ano.





Inaugurado no dia 28 de julho de 2017, o Donovan’s Irish Pub vem sendo um dos locais mais procurados na Zona Norte da cidade. De quarta-feira a domingo, o pub, que tem referências irlandesas, traz diversas bandas pernambucanas de rock and roll e pop rock nacional e internacional, além de outros estilos musicais como blues e soul.



Sempre com novidades, o local também é palco para projetos com bandas autorais e tributos de artistas consagrados, relembrando sucessos que marcaram época. Mais informações pelo telefone 3071-8342.

Nesta sexta-feira (26), sobem ao palco as bandas Trio Fred e Retrosônicos. No sábado (28), dia da festa, o pub irlandês recebe Madalena Brothers, Malakoff, Rodrigo Morcego e DJ Mau Lopes. O couvert custa R$ 10 para área externa e R$ 20, área interna. Ainda terão locais com acesso gratuito dentro do pub.A festa acontecerá nos quatros ambientes da casa, despojado e decorado com mesa de sinuca, dardos magnéticos, shows ao vivo, balcão de bar, área externa e acessibilidade com banheiros adaptados. No cardápio, petiscos já tradicionais da casa, chopp Guinness, cervejas especiais, drinks irlandeses, Jameson Irish Whiskey e Heineken.