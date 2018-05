Dj português agita a Pink Elephant Brasília

PETE THA ZOUK

Hoje, às 23h

Pink Elephant (SCES). A partir de R$ 50

A Pink Elephant Brasília recebe nesta noite Pete Tha Zouk . O DJ português agita a festa "Warm Up Music Motion", parceria da casa com o grupo Social. O evento é uma prévia do "Music Motion", que ocorre no dia 12.Pete Tha Zouk é um dos mais requisitados e bem sucedidos DJs portugueses. Considerado o 37º melhor DJ do mundo pelo DJ Mag Top 100, ele faz sucesso nas pistas brasileiras e é o número um em Portugal.Entre os hits do DJ estão as músicas "Monsoon", "I am back again", "Gold Necklace", "Paradise" e "We are tomorrow". O artista passou por palcos de diferentes festivais, como o Pacha de Floripa, Privilége de Búzios, World SJ Festival em Seul, Le Net de Pequim e Arkadia de Miami.Neste sábado (5/5), a casa continua em festa e promete aos brasilienses o melhor do funk no "Baile da Pink". A casa abre, como de costume, às 23h e terá show com uma atração surpresa que vem direto do Rio de Janeiro.