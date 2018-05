DJ Mau Lopes comanda o Quinta Melodia no Armazém Centenário

Evento, que vem fazendo maior sucesso entre a turma descolada da cidade, acontece nesta quinta (10), com entrada gratuita

Nesta quinta-feira (10), a partir das 20h, o Quinta Melodia promete agitar o Armazém Centenário, localizado no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife. O projeto do DJ Mau Lopes existe desde agosto do ano passado e vem fazendo maior sucesso entre a turma descolada da cidade. A entrada é gratuita.



Toda semana, o local fica bem badalado, sendo o destino certo para quem quer escutar músicas brasileiras. Nesta quinta não vai ser diferente, o DJ Mau separou as melhores músicas e no repertório já estão escalados Otto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nelson Gonçalves, Liniker, Daniela Mercury e Reginaldo Rossi, por exemplo.



Com apenas 22 anos, o pernambucano Maurício Lopes, conhecido por DJ Mau Lopes, vem arrancando elogios por onde apresenta o seu setlist. Figura conhecida pelo Centenário, ele confessa que a influência pela música popular brasileira veio da família e a escolha do repertório tem referências que vem de alguns trabalhos anteriores a esse.



"Comecei minha caminhada quando era técnico de som de projetos regionais no Recife, tipo Mambembes, Radiorama, Gin in tonic e Marcelo Cavalcante. Hoje devo muita coisa a isso e, principalmente, a minha família que me introduziu e me apresentou ao universo da música, quando era criança. Sou apaixonado por samba", explica.