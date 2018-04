DJ Mascarado anima TAJ Brasília

De capuz e bandana no rosto, o DJ nunca revela sua identidade

Um dos grandes nomes do house e bass house nacional, DJ Beowülf, desembarca no TAJ nesta sexta-feira (13). A casa é o ponto de encontro dos amantes da música eletrônica na capital.



De capuz e bandana no rosto para preservar a identidade, Beowülf vem se destacando na cena brasileira com um aguçado espírito groove focado no bass em suas tracks. O DJ tem suas faixas tocadas frequentemente por alguns dos mais relevantes artistas nacionais como Vintage Culture, Groove Delight e Bruno Be.



Beowülf foi convidado a tocar na edição brasileira do festival de música eletrônica número um do mundo: o Ultra Music Festival. Além disso, fez colaborações com talentos emergentes inquestionáveis da cena brasileira como Paniek, Cat Dealers, JRDN, The Fish House e Skullwell.



Tocam no mesmo dia as já conhecidas do público da casa, Thais Katze e Lara Luz.



DJ BEOWÜLF

TAJ Brasília (Sces)

Sexta, às 21h

Ingressos a partir de R$ 15 - vendas no local