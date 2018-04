Dj Marlboro agita capital neste sábado

Com mais de 30 anos de carreira e conhecido como "O rei do pancadão", Marlboro é um dos precursores do funk carioca

Neste sábado, a "Pink Elephant", mais nova casa de show da capital, vai receber o DJ Marlboro - um dos precursores do funk carioca que carrega no currículo grandes sucessos do estilo.



Os lançamentos mais recentes do DJ foram feitos em parceria com MC Livinho e Valesca Popozuda. "Esse dom" e "Ragafunk Conga la conga" serão tocadas no evento junto com hits já consagrados como "Som de preto" (Amilcka e Chocolate), "Rap da felicidade" (Cidinho e Doca) e "Se ela dança eu danço" (MC Leozinho).



A casa noturna nova-iorquina Pink Elephant é recém chegada na capital federal. A proposta é sempre trazer para os brasilienses atrações de peso no cenário nacional.



DJ MARLBORO

Pink Elephant (Sces Trecho 2)

Sábado, às 23h

Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira), feminino

R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira), masculino

Os ingressos estão à venda no app Pink Elephant, disponível para Android e IOS.

Classificação indicativa: 18 anos