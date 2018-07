'(Diz)Construção' questiona padrões sociais através de canções

Em única apresentação, nesta terça-feira (17), no Teatro Luiz Mendonça, espetáculo mistura música, teatro e dança em narrativa que lança reflexões sobre a rigidez da sociedade

Um passeio por um repertório musical que reflete sobre o impacto dos padrões sociais na existência e nos valores humanos. O espetáculo "(Diz)Construção", do grupo pernambucano O Ator Completo, estreia com única apresentação, nesta terça-feira (17), às 20h, no Teatro Luiz Mendonça, zona sul da cidade, trazendo à tona questionamentos sobre preceitos limitantes da sociedade.



Com discursos que perpassam por empoderamento de gênero, respeito à diversidade, amor ao próximo e liberdade, a obra, fruto de um curso, é um musical costurado por 16 canções nacionais e internacionais que reúnem mensagens de altruísmo, sororidade e autoafirmação. No palco, 20 artistas interpretam, dançam e cantam ao vivo músicas de Chico Buarque, Lenine, Daniela Mercury e outros nomes.



O grupo trabalhou durante quase um mês em vivências do curso ministrado para chegar ao resultado, dirigido pelo ator e encenador Rogério Wanderley. "Colhemos as verdades de cada um e descobrimos nossa verdade coletiva - a necessidade de desconstruir ideologias e refletir sobre o que está a nossa volta e às vezes nem damos conta", explica ele.



Assim nasceu uma narrativa musical com aproximadamente 1h10 e que traz a vivência e bagagem emocional dos artistas como alimento para a cena. "Queremos mostrar as feridas abertas que nos fazem sangrar diariamente; questionar a bagunça política em nosso país; e motivar todos a terem força de vontade para lutar por igualdade, seja ela qual for", ressalta o diretor.



"(Diz)Construção" conta ainda com direção musical de Douglas Duan e coreografias assinadas por Stepson Smith. Os ingressos custam R$ 20 (preço único), à venda antecipadamente pelo Sympla ou na bilheteria do teatro, até duas horas antes da apresentação. Mais informações pelo telefone 98107-2643.