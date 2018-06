Divulgada programação completa do FIG 2018

Festival terá nomes como Vanessa da Mata, Johnny Hooker e Nação Zumbi. Evento acontece entre 19 e 28 de julho, em Garanhuns

A programação completa da 28ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) foi divulgada, nesta quinta-feira (28). Serão mais de 500 atrações em 21 polos de todas as linguagens artísticas, durante dez dias. A grade terá nomes como Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Johnny Hooker, Nação Zumbi e Diogo Nogueira.



Considerado um dos maiores eventos de arte e cultura do país, o FIG está programado para ocorrer entre os dias 19 e 28 de julho, na cidade do Agreste do estado. O tema desta edição será "Um viva à liberdade", para dar visibilidade a liberdade de criação artística e de pensamento dos artistas e suas obras.



A abertura, na quinta-feira (19), terá o espetáculo Auê, da companhia teatral carioca Barca do Corações Partidos, que mistura dança, performance e música e foi vencedor do Prêmio Shell 2016. O principal palco da festa é montado na Praça Guadalajara, o palco Dominguinhos. Que vai receber ainda atrações como Cordel do Fogo Encantado, Emicida e ÀTTØØXXÁ.



O festival é dedicado a várias linguagens culturais e, além da música, abrange as artes visuais, design, moda e fotografia, cinema, literatura, artesanato e circo. O eveto é organizado pela Secretaria de Culturra de Pernambuco (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). A programação completa pode ser vista no site https://goo.gl/sGske2.