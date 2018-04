Disk MTV ganha uma noite de tributos no Recife

Os recifenses poderão relembrar por uma noite o Disk MTV. O programa de vídeo clipe, que foi o maior sucesso entre a turma jovem dos anos 1990, ganhará uma noite especial, nesta quinta-feira (26), a partir das 21h, no Donovan's Irish Pub, localizado no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife.





O público que for ao local encontrará quatro ambientes despojados e decorados com mesa de sinuca, dardos magnéticos, shows ao vivo, balcão de bar, área externa e acessibilidade com banheiros adaptados. No cardápio, petiscos já tradicionais da casa, chopp Guinness, cervejas especiais, drinks irlandeses, Jameson Irish Whiskey e Heineken. Mais informações: 3071-8342.

O evento promete boas lembranças para quem viveu aquela época escutando bandas como The strokes, Detonautas, Blink 182 e Raimundos. Também estarão no repertório sucessos das bandas Red Hot Chilli Pepers, Green Day, Charlie Brown Jr e CPM 22. Quem comanda a festa é o novo projeto da banda pernambucana Disk 7. O couvert artístico custa R$ 14.Para a geração que cresceu nos anos 1990, um dos momentos mais aguardados do dia era quando começava o Disk MTV na telinha. O programa de cultura pop era uma oportunidade que a turma jovem tinha de ver e saber as novidades das suas bandas preferidas, diferente da facilidade que o YouTube oferece nos dias de hoje.