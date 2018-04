Dinah Moraes apresenta stand up comedy no Recife

Considerada uma sensação nas redes sociais, a comediante e youtuber cearense, Dinah Moraes, promete levar muito humor para o teatro Boa Vista, no centro do Recife. Neste sábado (14), a partir das 20h30, ela encena o stand up comedy "Rir Pra Não Chorar".





O show solo tem roteiro e direção da própria Dinah Moraes. Os ingressos estão com valor promocional de R$ 25, até a sexta-feira (13), na bilheteria do teatro Boa Vista, quiosque Ticketfolia do shopping Recife e sites bilheteriarapida.com ou sympla.com.br/ciadoriso. Mais informações pelos telefones2129-5961 ou 4101-3910.

No Palco, Dinah irá revelar um resumo de suas experiências reais vividas entre família e com seus amigos, dentro e fora da internet, traduzido em forma cômica, assim como realiza na internet. A vida cotidiana será retratada na forma de esquetes ou de conversas com o público, estabelecendo uma ligação única, para que se identifiquem com as hilárias situações.Além da espontaneidade, a youtuber tem outro fator que determina sua proximidade com o público no momento do espetáculo, que é o orgulho de ser nordestina. Dessa forma, ela se sente bastante confortável com todos os trejeitos e o sotaque de quem nasceu em Fortaleza, e não pretende se encaixar em um padrão devido ao seu sucesso na internet.