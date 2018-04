Dia Internacional do Jazz é celebrado no Blue Note Rio

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), oficialmente

A data marca o reconhecimento do jazz como capaz de promover paz, diálogo entre culturas, diversidade e respeito pelos direitos humanos e pela dignidade. A ideia do encontro, no Brasil, é valorizar músicos nacionais e estimular a formação de público.



BLUE NOTE RIO

Avenida Borges de Medeiros, 1.424, Lagoa.

Telefone: (21) 3799-2500.

Segunda (30), às 22h30.

R$ 35 (meia) a R$ 70 (inteira).

Esta segunda, dia 30 de abril, é considerado o Dia Internacional do Jazz, intitulado pela Unesco (. E para celebrar a data, o Blue Note Rio recebe diversos nomes nacionais do gênero, nesta noite.Para a apresentação, Zé Renato, Alma Thomas, Simone Mazzer e Luthuli Ayodele assumem os vocais. Nos instrumentos, há músicos como Carlos Malta (saxofone), Marcelo Martins (saxofone), Claudio Dauelsberg (piano), Luiz Otavio (teclados), Gabriel Grossi (harmônica), Nelson Faria (guitarra), Ney Conceição (baixo).Ainda fazem parte do Jazz Day Brasil: Pandeiro Repique Duo, Robertinho Silva (percussão), Renato Massa (bateria), PianOrquestra (10 mãos e 1 piano) e outros.