DF recebe maior feira de moda kids

Previsão é de aproximadamente 10 mil visitantes e 230 empresas participando do evento

A Mercatto Kids, maior feira de moda e festas infantis do Centro-Oeste, retorna a Brasília neste final de semana, após o sucesso das edições anteriores.



Para este ano, a previsão é de aproximadamente 10 mil visitantes e 230 empresas participando do evento, que tem como objetivo fomentar o mercado de festas infantis da cidade. A programação inclui palestras, desfiles, oficinas, além de atrações gratuitas para as crianças, com espaços baby e kids, área gourmet, vendas de produtos e as principais novidades do segmento infantil.



O evento vai trazer debates com foco no desenvolvimento infantil e nos cuidados dos pais com os filhos. Um dos destaques será a psicóloga Anja Kamp, além de atividades especiais.



MERCATTO KIDS

De hoje até domingo, às 15h

Clube do Exército. Entrada R$ 10