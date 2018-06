Dez Dez Pub recebe segunda edição do Quintal do Absurdo

Depois do sucesso de sua primeira edição, o projeto Quintal do Absurdo promove mais uma noite animada com apresentação de shows de bandas autorais da cidade. O agito traz nomes consagrados da cena alternativa do Recife como Cannibal (Café Preto), Igor de Carvalho, banda Bule e Tiné o Equilibrista (Academia da Berlinda). O evento acontece nesta sexta-feira (8), a partir das 23h, mais uma vez no Dez Dez Pub, na rua do Lima, centro da cidade.





O beat, a conga, o synth, a guitarra e o eletrônico da banda Bule completam o line do evento. A banda promete uma noite empolgante com influência de timbres, tropicais, sonoridades e substâncias dos anos 1980. Os ingressos da segunda edição do evento custam R$ 20, disponíveis no site da Sympla.

Vocalista da banda Academia da Berlinda e da Orquestra Conteporânea de Olinda, Tiné apresenta no Quintal do Absurdo o seu mais novo disco solo. Intitulado "Equilibrista", o albúm produzido por Lucas Maia (Mamelungos) traz uma sonoridade que mescla ritmos orgânicos e eletrônicos com uma pegada pop e dançante que promete não deixar ninguém parado. Na ocasião, o músico divide palco com Cannibal, vocalista da banda Café Preto.Revelação da nova safra de cantores e compositores pernambucanos, Igor de Carvalho leva aos palcos sua relação íntima com as religiões de matriz africana e sua louvação aos orixás que remontam os pilares da cultura brasileira. Seu primeiro álbum, batizado de "A TV, a Lâmpada e o Opaxorô" já ultrapassou a marca de 25 mil downloads e vem batendo recordes de visitas em sites e blogs. Entre as suas principais influências estão os cantores Caetano Velozo, Gilberto Gil, Tom Zé, Ave Sangria, Lenine e o movimento Tropicália.