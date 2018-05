Dez Dez Pub promove primeira edição do Quintal do Absurdo

O Dez Dez Pub, no centro do Recife, recebe, nesta sexta-feira (4), a primeira edição do projeto Quintal do Absurdo que promete reascender a vida noturna da rua do Lima, com shows e apresentações de bandas autorais da cidade. A esteia do evento ocorre às 23h, com shows do Projeto Sal, Banda Marsa e discotecagem dos DJs Indigo e Menininho Dub. O evento é fruto de um movimento de artistas e incentivadores da música independente que buscam através da cultura e da arte contribuir para o crescimento da cena musical no Recife.





A discotecagem da noite fica por conta dos DJs Menininho Dub (Irã) e Indigo (Coletivo Boikot). Nas carrapetas, um som dançante e noturno que passeia pelo experimental com interferências musicais construtivas e muito reggae, dubstep, hip-hop, ska e punk-reggae. Os ingressos para o Quintal do Absurdo custam R$ 20 através do site da Sympla e R$ 30 na bilheteria do evento.

Vencedor do Prêmio da Música de Pernambuco na categoria álbum pop, com o EP "Sem medo, sem freio, sem dor", o Projeto Sal aposta nas batidas eletrônicas com texturas e guitarras cruas, somadas a sintetizadores que criam um som intenso e cheio de entregas. "Toda raiva desse mundo", "Trem das almas", "Pavio" e "Monotonia" são alguns dos hits que não vão faltar no repertório da banda.Considerada expoente da nova canção pernambucana, a banda Marsa é formada por Thiago Martins (voz e guitarra), Rogério Samico (voz, baixo, e sintetizador), Rodrigo Samico (guitarra), Carlos Amarelo (bateria e percussão) e Rodrigo Félix (percussão). O quinteto é bem festejado nacionalmente e seu último disco, "Circular Movimento", foi eleito um dos melhores do ano, pelo Melhores da Música Brasileira do site Embrulhador e Guia Musical da RockinPress.