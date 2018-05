Depois de 2 anos, XXXperience retorna à capital

Festival de musica eletrônica irá reunir os maiores DJs do cenário musical neste sábado no Distrito Federal

Após dois anos sem passar pelo Distrito Federal, a tourne nacional da XXXperience retona neste sábado (26) à capital. Considerado a "mãe" dos festivais brasileiros de música eletrônica, o evento irá reunir os maiores DJs do segmento.



No line-up, nomes como: Vini Vici, Mandragora, Major7 e o alemão Querox, responsável por arrastar multidões pelo mundo com seu set de psytrance. "Estamos empenhados em entregar o melhor dos eventos eletrônicos na capital. Essa edição do festival será um marco na nossa história", garante o produtor do evento, Henrique Ferreira.



Outro ponto esperado do festival será a cenografia de todo o evento. Com o tema "A Nosense Journey", o produtor afirma que os brasilienses serão surpreendidos com toda a estrutura. "Nosso palco terá o formato de uma árvore seca inspirada em filmes de terror, com face sombria e mãos saindo do chão", afirma. Além disso, o local receberá iluminação e projeções que darão "vida" à árvore.