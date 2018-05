Designers locais vão expor em feira em Nova York

Doze designers brasilienses terão seus trabalhos expostos na Wanted Design, feira que funciona dentro da Semana de Design de Nova York (EUA). O evento reúne os principais profissionais da área e mais de 1,5 milhão de visitantes. A mostra inicia neste sábado (19) e vai até terça-feira (22).

Os expositores de Brasília vão ocupar uma área exclusiva de 50 metros quadrados na Wanted Design. O destaque foi um reconhecimento pelo fato de Brasília ter sido escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) como Cidade Criativa do Design no ano passado. O espaço é chamado de Fresh From Brasil, e também projetará vídeos promocionais da cidade.

Os profissionais foram escolhidos por meio de um chamamento público coordenado pela Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer. A ação é uma parceria da pasta com o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

O investimento no Fresh From Brasil será de R$ 374.528,99, recurso de emendas parlamentares por meio de termo de fomento. O Ministério das Relações Exteriores participou com o aporte financeiro de 23 mil dólares (cerca de R$ 85 mil).



SEMANA DE DESIGN DE NOVA YORK (EUA)

De sábado até terça-feira