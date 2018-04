Denise Stoklos celebra 50 anos de carreira

Baseado no livro homônimo do austríaco Thomas Bernhard, monólogo estrelado Denise Stoklos apresenta uma obra demolidora dos valores conservadores da sociedade que limitam os espaços de exercício de liberdade e amor. A temporada acontece no Teatro Anchieta, do Sesc Consolação, de 13 de abril a 20 de maio. A direção é de Denise, Francisco Medeiros e Marcio Aurelio.

Com textos da própria Denise Stoklos, ela os interpreta referindo-se ao ritmo vertiginoso, reiterativo, cruel e veemente do livro.





Sesc Consolação

Tel. (11) 3234-3000

13 de abril a 20 de maio

Sexta e sábado, 21h. Domingos, 18h.

R$ 40