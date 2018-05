David Chew comemora 50 anos de carreira com concerto grátis

Violoncelista inglês, radicado no Brasil há 38 anos, se apresenta nesta quarta (2), na Cidade das Artes, acompanhado de amigos

O violoncelista inglês, radicado no Brasil há 38 anos, David Chew comemora 50 anos de carreira e 65 anos de vida com um concerto especial, na noite desta quarta (2), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. No programa, entram obras de J. S. Bach, C. Saint Saens, H. Villa-Lobos e R. Schumann, além de composições de Gilson Peranzetta e Blas Rivera, que, inclusive, estão ao lado do músico durante a apresentação.



Há ainda outros amigos de David Chew presentes na celebração. São eles: Linda Bustani, Gilson Perenzzetta, Blas Rivera, Fernanda Canaud, Felipe Prazeres, Michel Bessler, Bernardo Fantini, Tomaz Soares e Ubiritan Rodrigues, além dos bailarinos de tango Cecilia Gonzales e Andre Carvalho.



No mesmo dia, Chew ainda lança o DVD "Chewfaces", produzido por Sil Azevedo e pelo próprio violoncelista, que mistura música clássica e popular e que reúne entrevistas com diversos músicos. A venda será revertida para arrecadar fundos para o Rio Cello Encounter 2018.



CIDADE DAS ARTES

Avenidas das Américas, 5.300, Teatro de Câmara, Barra da Tijuca.

Telefone: (21) 3325-0102.

Quarta (2), às 20h.

Grátis.