Danilo Caymmi celebra 50 anos da canção 'Andança'

Há 50 anos, "Andança", composição de Danilo Caymmi, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós, foi lançada no Festival Internacional da Canção e se tornou um sucesso imediato na voz de Beth Carvalho. A música conquistou o 3º lugar no evento, ficando atrás de "Caminhando (Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores)", de Geraldo Vandré; e da campeã "Sabiá", da dupla Tom Jobim e Chico Buarque. Esse resultado provocou uma das maiores vaias já vistas no Maracanãzinho, palco da finalíssima, pois o público, em sua maioria torcia para a canção-manifesto, de Vandré.

No show Andança 50 Anos, que apresenta em duas sessões neste sábado (16), no Blue Note Rio, Danilo Caymmi, 70, artista com 50 anos de carreira e 17 discos lançados, celebra musicalmente essa época em que os festivais eram o principal palco de lançamento de novos compositores e cantores. Dos primeiros festivais, Danilo relembra a participação de seus irmãos. No Festival Internacional da Canção (FIC) de 1966 a vencedora foi "Saveiros", de seu irmão Dori Caymmi (e letra de Nelson Motta), interpretada por sua irmã, Nana Caymmi. No festival da TV Record de 1967 foram apresentadas "O Cantador" (Dori Caymmi/Nelson Motta) e "Bom Dia" (Nana Caymmi/Gilberto Gil), além de clássicos da MPB como "Ponteio" (Edu Lobo/Capinam) e "Eu e a Brisa" (Johnny Alf).







BLUE NOTE RIO

Sábado (16), 20h e 22h30

R$ 90 a R$ 120