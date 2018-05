Cultura pop invade o Centro de Convenções

Primeira edição da Bienal Geek de Pernambuco explora o universo fantástico em games, livros, músicas e cinema

Essa é para quem ama quadrinhos, cultura pop e tecnologia. Pautado por entretenimento, educação e negócio, a Bienal Geek de Pernambuco acontece sábado (26) e domingo (27), no Centro de Convenções, em Olinda, das 10h às 21h.



Entre os destaques da programação está o Choque de Cultura, que vai participar de um bate-papo bem-humorado no sábado sobre processos criativos com os atores Daniel Furlan, Raul Chaquer e David Benincá. Também estão confirmados, no domingo, os irmãos Marcos e Matheus Castro, protagonistas do canal de Youtube Castro Brothers.



Os conteúdos serão distribuídos em palestras, debates, oficinas, apresentações artísticas, concursos de cosplay e k-pop, lançamentos de livros, bate-papo e sessão de fotos com convidados especiais, sala temática Potterando (quadribol), competição de games, plataforma de lançamentos de HQs, espaços de realidade virtual com experiência educativa, arena swordplay, exposição e comercialização de produtos e serviços geeks.



Apostando na interatividade, uma das grandes inovações do evento é a área streamer, espaço que vai proporcionar ao público a experiência jogar com Leonardo "Alocs" Belo, pernambucano, ex-profissional de LoL e que já jogou por alguns dos maiores times do Brasil e Sheviii, um dos maiores streamers do País.



Ainda dentro dos destaques da programaçãolém dos Youtubers, outra participação garantida é a de Sidney Gusman, o Sidão, editor da Mauricio de Sousa Produções e um dos maiores especialistas em quadrinhos do País. Na programação da Bienal ele lança, junto com os autores, Rafael Calça e Jefferson Costa, a revista Jeremias – Pele.



Na área de tecnologia, um dos convidados é Rodrigo Russano Dias, gerente de mídia social e comunidade da Gameloft no Brasil, o maior desenvolvedor e editor de jogos móveis do mundo. Nos intervalos de cada atração no palco, a turma do ConexãoNerdeste irá agitar o público com o seu Arenga Nerd.



Acompanhe programação e novidades sobre o evento pelo site www.bienalpernambuco.com. Os ingressos estão à venda no site do Sympla e nas lojas Epic Player (Shopping RioMar e Guararapes), TocadiscoComicStore (Derby Center II), Bakamoon (Av. Conde da Boa Vista), bancas Guararapes e Globo (Av. Guararapes) e na livraria Livros & Cia (Shopping Camará).