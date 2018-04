Cultura e culinária de Tocantins dão tom a peça

Nesta segunda-feira (23), o Sesc Carmo recebe o espetáculo "Café Com Queijo". Organizada pelo Teatro Lume, a peça conta história de pessoas conhecidas pelos atores no interior do Brasil.



A trama retrata festas, morte, trabalho, saúde, amor e outros assuntos. O nome do espetáculo refere-se à bebida típica do interior do Tocantins. Durante a apresentação, o público também pode desfrutar dessa iguaria.

Criado em 1999, o espetáculo já foi apresentado em festivais nacionais de teatro, e em diversas cidades brasileiras e portuguesas.





Sesc Carmo

Tel. (11) 3111-7000O

Segunda-feira (23), 19h

R$ 17