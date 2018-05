Crônicas tratam sobre o amor e suas nuances

Jornalista e escritora Malu Silveira lança, nesta quarta-feira (16), no Recife, a coletânea 'Tudo passa, esse amor vai passar também'

Após quase dois anos publicando crônicas em coluna na internet, a jornalista e escritora Malu Silveira transformou o blog "O amor que guardei para mim" em livro. A coletânea de crônicas "Tudo passa, esse amor vai passar também" traz 20 textos - dez já publicados e dez inéditos - com temas diversos, mas, principalmente, sobre o amor, inclusive o próprio.



Resultado de vivências da autora, tantas vezes dolorosas, mas também felizes, além de observação atenta das experiências das pessoas que nos rodeiam (a mãe, a amiga, a irmã, a chefe), a publicação trata de amor, doença, fé, resiliência e a incrível jornada do autoconhecimento e amadurecimento.



Com prefácio da jornalista Cinthya Leite e concepção gráfica da diagramadora Maryna Moraes, o livro é recheado de crônicas que trazem uma visão crua da vida e dos relacionamentos. Mas que, apesar da sinceridade doída, presenteiam o leitor com uma confortante lição: se tudo passa, esse amor vai passar também.



Nascida no Recife, Malu Silveira queria ser atriz quando criança. Ainda na infância percebeu que o seu verdadeiro fascínio era a literatura. Por isso, brincava de inventar histórias. A paixão pela escrita fez a recifense se formar em jornalismo, área que atua até hoje.



Em 2015, para lidar com uma decepção amorosa, decidiu escrever sobre suas dores em um blog. Começou a compartilhar os textos com a família e amigos nas redes sociais e, quando se deu conta, já estava publicando suas crônicas na coluna O amor que guardei para mim, em portal de notícias na internet.



O lançamento do livro "Tudo passa, esse amor vai passar também" acontece nesta quarta-feira (16), às 19h, no Recife Antigo Hostel, localizado na rua da Guia, bairro do Recife, Centro da cidade.