Crianças órfãs de Uganda encantam com a música

O Coral

Desde 1994, o Coral de Crianças Watoto (Watoto Children's Choir) viaja internacionalmente como embaixadores da causa das crianças órfãs e vulneráveis da África. Cada uma das crianças que faz parte do coral sofreu a perda de um de seus pais, ou ambos. Hoje, elas vivem em uma das três vilas de crianças Watoto, em Uganda. O Watoto é um programa de atendimento integral que foi iniciado pela Watoto Church em resposta ao enorme número de crianças órfãs e mulheres vulneráveis na África.



A visão do Watoto é resgatar um indivíduo, educar cada um como um líder em sua esfera de vida para que eles, por sua vez, possam reconstruir sua nação. O modelo Watoto provê cuidados físicos, médicos (incluindo tratamento de HIV/AIDS), educação (formal e profissionalizante), aconselhamento e discipulado.



História de sucesso

Em 1994, o Ministério Watoto iniciou suas atividades como braço da Watoto Church. Tudo começou com uma simples casa em Kampala. Ali, oito órfãos e uma viúva tiveram a oportunidade de se tornarem uma nova família.



O Watoto cresceu e se tornou uma referência de esperança e verdadeira transformação na África. Até hoje o Watoto já cuidou de mais de 4 mil órfãos e crianças vulneráveis (atualmente cerca de 3 mil crianças moram em suas vilas). Dentre elas, estão crianças-soldados e filhos de líderes de milícia da guerra civil. Algumas destas crianças já se tornaram advogados, professores, profissionais de TI, jornalistas, fazendeiros, médicos, e como resultado disso, estão impactando positivamente a sociedade.



Signs & Wonders – Watoto

Igreja Presbiteriana de Brasília – IPBsB (EQS 313/314)

31 de julho, às 19h





O Coral de Crianças Watoto, formado por 17 menores órfãs e em situação de vulnerabilidade de Uganda (África), está em turnê de três meses pelo Brasil com sua produção chamada Signs & Wonders - em português Sinais e Maravilhas. O grupo, que é composto por crianças com idades entre 6 a 12 anos, apresenta-se no dia 31 de julho na Igreja Presbiteriana de Brasília (EQS 313/314).Por meio de canções, danças e testemunhos as crianças vão compartilhar histórias de como suas vidas foram transformadas, e como eles foram chamados para viver com propósito e impactar suas comunidades. Cada história declarará o milagre da transformação – das trevas à luz; do desespero à esperança; da perda para o propósito; do medo à fé."Esta produção vai desafiar as nossas ideias preconcebidas sobre milagres, demonstrando que as nossas próprias vidas são Sinais e Maravilhas da obra de Deus em nós. Isto é evidenciado pela transformação milagrosa que Jesus trabalha em pessoas que estavam perdidas, mas que agora foram encontradas. Nós vamos ver isso através da inocência das crianças testemunhando sobre a transformação de um passado escuro para a luz que Deus mostrou para elas", disse James Skinner, diretor de criação do Coral Watoto.